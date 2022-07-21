Девальвація гривні від НБУ - курс на чорному ринку обвалився за кілька годин

https://racurs.ua/ua/n172908-dolar-za-36-6-kurs-na-chornomu-rynku-obvalyvsya-na-gryvnu-za-kilka-godyn.html

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Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню всього за кілька годин після рішення НБУ підвищити курс. Наразі він коливається у межах 37,56 — 37,96 грн за дол.

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Котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12.40 становили 37,56 — 37,96 за долар, хоча ще о 10.00, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 — 37,06 за дол.

Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити — за 36,73 грн.