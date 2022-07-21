НБУ змінив правила карткових розрахунків за кордоном

https://racurs.ua/ua/n172902-nbu-zminyv-pravyla-kartkovyh-rozrahunkiv-za-kordonom.html

Ракурс

Національний банк України 21 липня запровадив низку змін, які стосуються карткових розрахунків.

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Про це НБУ розповів в офіційному повідомленні.

Головна зміна — ліміт на зняття готівки валютою з гривневих карток за кордоном змінено з місячного на щотижневий. Він становитиме 12,5 тис. грн у валютному еквіваленті на сім календарних днів. Це, як і раніше, становитиме 50 тис. грн на календарний місяць.

Водночас зменшено ліміт на перекази з картки на картку за кордон із гривневих платіжних карток українських банків — зі 100 тис. до 30 тис. грн.

Крім того, встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток українських банків — він становитиме 100 тис. грн в еквіваленті для всіх рахунків у національній валюті.

Повідомлено також, що правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Нагадаємо, що 21 липня Національний банк України з 9.00 скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,56 грн за дол. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за дол.