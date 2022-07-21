Нацбанк пояснив умови встановлення валютного курсу в обмінниках після подорожчання долара

Нацбанк пояснив умови встановлення валютного курсу в обмінниках після подорожчання долараhttps://racurs.ua/ua/n172898-nacbank-poyasnyv-umovy-vstanovlennya-valutnogo-kursu-v-obminnykah-pislya-podorojchannya-dolara.htmlРакурс
Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому й безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.
З такою заявою вийшов Національний банк 21 липня після корекції офіційного фіксованого курсу долара.
Продаж та купівля валюти банками під заявки клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.
В НБУ запевнили, що курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку визначатиметься тільки попитом та пропозицією на ньому.
Крім того, Національний банк також ухвалив рішення про додаткові заходи для збалансування попиту та пропозиції на валютному ринку.
Регулятор дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням її на депозит на строк від трьох календарних місяців у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) без права дострокового розірвання.
НБУ також оголосив про запровадження, але не уточнив суті «окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрямки», а також зміни алгоритму розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками для зменшення потенційного попиту на іноземну валюту.