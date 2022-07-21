Нацбанк пояснив умови встановлення валютного курсу в обмінниках після подорожчання долара

https://racurs.ua/ua/n172898-nacbank-poyasnyv-umovy-vstanovlennya-valutnogo-kursu-v-obminnykah-pislya-podorojchannya-dolara.html

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Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому й безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.

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З такою заявою вийшов Національний банк 21 липня після корекції офіційного фіксованого курсу долара.

Продаж та купівля валюти банками під заявки клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

В НБУ запевнили, що курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку визначатиметься тільки попитом та пропозицією на ньому.