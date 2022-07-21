НБУ підняв офіційний фіксований курс долара на 25%

https://racurs.ua/ua/n172897-nbu-pidnyav-oficiynyy-fiksovanyy-kurs-dolara-na-25.html

Ракурс

НБУ на 25% підняв офіційний курс гривні до долара.

.

Від 9:00 21 липня він складатиме 36,5686 грн/дол. США. Рішення ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Нагадаємо, від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. США. Утім, регулятор зазначає: наразі фіксація курсу на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям. Утім, курс й надалі залишатиметься фіксованим.

В офіційному повідомленні Нацбанку йдеться, що фіксація курсу з перших годин повномасштабної війни на рівні 29,25 грн/дол. «допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи», а механізм фіксації курсу й сьогодні «залишається стабілізатором економіки».

Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, — наголосив заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він вважає, що корегування курсу допоможе:

підвищити конкурентоспроможність українських виробників, збільшити приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами;

зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення;

мінімізувати спекулятивну складову поведінки учасників ринку та стабілізувати очікування;

підтримати стійкість економіки в умовах війни.

В Нацбанку вважають, що корекція офіційного курсу гривні матиме обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, але дозволить НБУ «зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні».