Рашисти вдарили «Смерчами» по густонаселених районах Харкова, є загиблі

Рашисти вдарили "Смерчами" по густонаселеному району Харкова, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n172901-rashysty-vdaryly-smerchamy-po-gustonaselenyh-rayonah-harkova-ie-zagybli.html

Ракурс

Росіяни уранці 21 липня обстріляли густонаселений район Харкова. Вибухи чули у Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Очевидці повідомляють про пожежі.

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Попередньо відомо про двох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 11.00 19 людей поранені, серед них — одна дитина. Ще четверо людей у важкому стані.

Війська рф били по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Влучили, зокрема, у житловий будинок, де був приватний стоматологічний кабінет. У приміщенні людей не було.

Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту, — написав міський голова Ігор Терехов в Telegram.

Обстріл житлового району у Харкові стався і 20 липня. Згодом мережу облетіли кадри, де батько втратив свого сина після обстрілу рф. Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів, читав молитву поруч із його тілом упродовж двох годин.