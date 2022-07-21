Коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу затримала СБУ

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Ще одного агента фсб рф, який коригував ракетні обстріли по українських містах та цивільних об'єктах, затримала Служба безпеки України.

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В СБУ 21 липня розповіли, що посилили контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня.

Коригувальником виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

Від 24 лютого затриманий збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських підрозділів, фіксував геолокації об'єктів критичної інфраструктури, серед яких — міжнародний аеропорт «Кривий Ріг».

Зібрану інформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. При цьому шпигун показував координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Росіяни отримані дані використовували для обстрілів.

Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Суд арештував чолвоіка.

Нагадаємо, 10 березня на територію аеропорту у Кривому Розі влучили дві ракети рф.

Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» розташований за 21 км від центру міста. Статус міжнародного він отримав у 1986 році.