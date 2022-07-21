Громадянське суспільство, яке документує воєнні злочини, не підходить під вимоги збору доказів - британський юрист, який допомагає Україні

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Громадянське суспільство, яке документує воєнні злочини, не підходить під відповідні вимоги, вважає британський юрист, який допомагає Україні.

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Багато груп громадянського суспільства завдають більше шкоди, ніж користі у документуванні злочинів рф, а для належного розслідування воєнних злочинів Україні потрібно об'єднати національних прокурорів із міжнародними експертами та експертами з громадських організацій, вважає британець Вейн Джордаш — королівський адвокат, юрист із багаторічним стажем.

Уже два десятиліття він займається міжнародним гуманітарним правом, тобто захистом цивільних у війнах. У розмові з УП Джордаш пояснив, як суспільство та журналісти можуть допомогти слідчим документувати воєнні злочини.

Він вважає, що задокументувати ці злочини непросто, бо серед громадянського суспільства існує зрозуміле, але хибне уявлення, що кожен може документувати ці злочини.

Це не так. Це вузькоспеціалізований набір навичок. Я, наприклад, роблю це 20 років і все ще продовжую вчитись. Тож нам і прокуратурі потрібні ті, хто дійсно має навички та знання, щоб документувати ці злочини. Важливо робити це таким чином, щоб не нашкодити, — сказав юрист.

Крім того, потрібно збирати докази так, щоб їх можна було використовувати в майбутніх судах, кримінальних та інших, національних та міжнародних.

На думку Джордаша, громадянське суспільство, яке документує ці злочини, не підходить під ці вимоги. Наприклад, громадські організації не мають експертизи для опитування свідків або жертв, щоб готувати справи, а також досвіду, щоб забезпечити всім жертвам безпеку.

Тому юрист з Британії після зустрічі з кількома журналістськими групами, які мають досвід документування, закликав їх співпрацювати з прокуратурою — їхні навички справді можуть допомогти в розслідуваннях.

Утім, на його думку, багато груп громадянського суспільства завдають більше шкоди, ніж користі.

Джордаш сказав, що обсяг роботи — величезний, злочини дійсно масштабні, масові та систематичні. Розслідування наразі охоплюють щонайменше низку злочинів проти людяності та сотні, якщо не тисячі воєнних злочинів.

Тому він вважає марним конфлікт між громадянським суспільством і прокуратурою.

Відсутність співпраці між ними не приносить користі. Думаю, якщо ця співпраця не покращиться, це підірве основне завдання прокуратури. Наразі прокуратура простягнула руку і, я вважаю, ефективно використала експертизу міжнародних представників. Зараз громадянське суспільство має простягнути руку та більше співпрацювати з прокуратурою. Якщо цього не зробити, у майбутньому буде багато недоліків, — сказав Джордаш.

Довідка

Британець Вейн Джордаш — королівський адвокат, юрист із багаторічним стажем. Уже два десятиліття він займається міжнародним гуманітарним правом, тобто захистом цивільних у війнах.

Він співпрацював з урядами та міжнародними організаціями, зокрема ООН і Радою Європи, Міжнародним кримінальним судом і окремими трибуналами щодо воєнних злочинів.

З 2015 року Джордаш допомагає Україні розслідувати злочини російських окупантів.

Раніше цим займалися лише обмежені групи правоохоронців, які відповідали за Крим і Донбас. Але з початком повномасштабної війни вся система в Україні перемкнулася на воєнні злочини.