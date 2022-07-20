Батько загиблого у Харкові під російськими обстрілами 13-річного підлітка упродовж двох годин читав молитви над сином

https://racurs.ua/ua/n172875-tato-zagyblogo-u-harkovi-pidlitka-dvi-godyny-molyvsya-nad-synom-video.html

Ракурс

Мережу облетіли кадри з Харкова, де батько втратив свого сина після обстрілу рф. Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів, читав молитву поруч із його тілом упродовж двох годин.

.

«Радіо Свобода», яка опублікувала відео, повідомила, що вибухи пролунали в одному з районів міста близько 9.00. Снаряд влучив у зупинку громадського транспорту.

За попередніми даними поліції, війська рф поцілили з «Урагану». На місці загинули троє.

У районі Салтівки загинула літня сімейна пара та 13-річний хлопчик. Його 15-річну сестру та перехожу забрали до лікарні. В обох осколкові та вибухові поранення, у дівчинки також черепно-мозкова травма.

Пораненим під час російського артобстрілу Харкова 20 липня надають медичну допомогу.