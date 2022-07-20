Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отец погибшего под российскими обстрелами 13-летнего подростка на протяжении двух часов читал молитвы над сыном - обстрел Салтовки в Харькове

Отец погибшего под российскими обстрелами 13-летнего подростка на протяжении двух часов читал молитвы над сыном (ВИДЕО)

20 июл 2022, 16:39
999

Мережу облетіли кадри з Харкова, де батько втратив свого сина після обстрілу рф. Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів, читав молитву поруч із його тілом упродовж двох годин.



.

«Радіо Свобода», яка опублікувала відео, повідомила, що вибухи пролунали в одному з районів міста близько 9.00. Снаряд влучив у зупинку громадського транспорту.

Батько загиблого у Харкові під російськими обстрілами 13-річного підлітка упродовж двох годин читав молитви над сином

За попередніми даними поліції, війська рф поцілили з «Урагану». На місці загинули троє.

У районі Салтівки загинула літня сімейна пара та 13-річний хлопчик. Його 15-річну сестру та перехожу забрали до лікарні. В обох осколкові та вибухові поранення, у дівчинки також черепно-мозкова травма.

Пораненим під час російського артобстрілу Харкова 20 липня надають медичну допомогу.

72-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні внаслідок ранкового обстрілу, перебуває в хірургічному відділенні, отримала мінно-вибухові поранення, її стан — середньої тяжкості. Стан 15-річної дівчинки, на жаль, тяжкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу, — повідомила журналістам речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал.

Обстріл Салтівки у Харкові 20 липня

Обстріл Салтівки у Харкові 20 липня

Обстріл Салтівки у Харкові 20 липня

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров