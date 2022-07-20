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Отец погибшего под российскими обстрелами 13-летнего подростка на протяжении двух часов читал молитвы над сыном - обстрел Салтовки в Харькове
Отец погибшего под российскими обстрелами 13-летнего подростка на протяжении двух часов читал молитвы над сыном (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172875-otec-pogibshego-pod-rossiyskimi-obstrelami-13-letnego-podrostka-na-protyajenii-dvuh-chasov-chital.htmlРакурс
Мережу облетіли кадри з Харкова, де батько втратив свого сина після обстрілу рф. Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів, читав молитву поруч із його тілом упродовж двох годин.
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«Радіо Свобода», яка опублікувала відео, повідомила, що вибухи пролунали в одному з районів міста близько 9.00. Снаряд влучив у зупинку громадського транспорту.
За попередніми даними поліції, війська рф поцілили з «Урагану». На місці загинули троє.
У районі Салтівки загинула літня сімейна пара та 13-річний хлопчик. Його 15-річну сестру та перехожу забрали до лікарні. В обох осколкові та вибухові поранення, у дівчинки також черепно-мозкова травма.
Пораненим під час російського артобстрілу Харкова 20 липня надають медичну допомогу.
72-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні внаслідок ранкового обстрілу, перебуває в хірургічному відділенні, отримала мінно-вибухові поранення, її стан — середньої тяжкості. Стан 15-річної дівчинки, на жаль, тяжкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу, — повідомила журналістам речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал.