Реструктуризация госдолга – в Раде рассказали об отсрочке выплат по еврооблигациям

https://racurs.ua/n172874-restrukturizaciya-gosdolga-v-rade-rasskazali-ob-otsrochke-vyplat-po-evroobligaciyam.html

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Україна у воєнний час вимушена проводити реструктуризацію державного боргу. Бюджетний комітет Ради 20 липня погодив постанову Кабміну від 19.07 № 805 про відстрочку платежів по єврооблігаціях на наступні 24 місяці, тобто до липня 2024 року.

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Реструктуризацію планують провести з облігаціями на суму на 17 млрд доларів. Відсотковий дохід за ними продовжуватиме нараховуватися, але Україна сплатить його пізніше. Фактично Кабмін капіталізує відсотки. У будь-який час уряд може зупинити відстрочення та сплатити відсотки — щойно фінансова ситуація покращиться.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, рішення на комітеті ухвалили одноголосно — 21 голос.

Фактично це необхідний нам перепочинок — за останніми даними Мінфіну, станом на 1 липня Україна вже спрямувала 62,1 млрд грн на обслуговування держборгу, це третя по величині стаття видатків держави за останні півроку. Завдяки цій процедурі ми зможемо заощадити близько 5 млрд дол на інші потреби держави у період дії відстрочки платежів, — пояснює нардеп.

Тепер в інвесторів буде два тижні, щоб погодитися на нові умови. Якщо буде більшість голосів інвесторів, це буде вважатися консенсусом. Сьогодні Reuters наводить спільну заяву урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Великої Британії про наміри забезпечити призупинення виплат по українському боргу та заклик до інших двосторонніх кредиторів якнайшвидше погодити цей крок.

Железняк каже, що «зради взагалі немає" і варіант реструктуризації від Кабміну та Ради є «дуже м’яким сценарієм» — навіть у порівнянні з реструктуризацією боргу 2015 року.

Ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів такі: