Hasta la vista, baby — Борис Джонсон ярко закончил речь на должности премьера

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Ракурс

Борис Джонсон попрощався з однопартійцями у Палаті громад парламенту Великої Британії фразою з фільму «Термінатор».

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Британський лідер востаннє виступив у Палаті громад як прем'єр-міністр, дав пораду своєму наступнику на чолі уряду, згадав українців і завершив промову легендарною фразою іспанською мовою: «Hasta la vista, baby!» (Щасливо, малюк — «Ракурс»).

Члени Консервативної партії аплодували стоячи Джонсону. У промові прем'єр також порадив наступнику захищати українців. Відео частини промови наводить Sky news.

Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не була. По-перше, тримайтеся поряд з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди, — сказав Джонсон.

Він оголосив про відставку на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов’язки глави уряду.

Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністр з торговельної політики Пенні Мордонт, міністр закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.

19 липня Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Джонсоном. 349 депутатів підтримали уряд, а 238 — проголосували проти

Дебати ж стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд Джонсона у провалі соціальної підтримки населення, а консерватори заявили про ефективну боротьбу з COVID-19 та Brexit.

Якби уряду все ж оголосили вотум недовіри, то у Британії очікувалися б загальні вибори.