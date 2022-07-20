Разведчики вместе с НАБУ вытащили из оккупации украинского военного

https://racurs.ua/n172872-razvedchiki-vmeste-s-nabu-vytaschili-iz-okkupacii-ukrainskogo-voennogo.html

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Бійці спецпідрозділу Антикорупційного бюро разом з розвідниками Міноборони вивели з окупації українського військового.

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Успішна операція НАБУ та ГУР відбулася на півдні країни. Наш захисник не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

У НАБУ розповіли, що частина співробітників НАБУ відряджена до ГУР МОУ для виконання завдань воєнної розвідки. В межах цієї співпраці одержано понад 180 повідомлень, які безпосередньо використані відповідними підрозділами Збройних сил України.

Прес-служба ГУР розповіла, що обидва відомства провели понад 10 вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.