Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты ударили «Смерчами» по густонаселенным районам Харькова, есть погибшие

Рашисты ударили «Смерчами» по густонаселенным районам Харькова, есть погибшие

21 июл 2022, 11:23
999

Росіяни уранці 21 липня обстріляли густонаселений район Харкова. Вибухи чули у Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Очевидці повідомляють про пожежі.



.

Попередньо відомо про двох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 11.00 19 людей поранені, серед них — одна дитина. Ще четверо людей у важкому стані.

Війська рф били по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Влучили, зокрема, у житловий будинок, де був приватний стоматологічний кабінет. У приміщенні людей не було.

Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту, — написав міський голова Ігор Терехов в Telegram.

Обстріл житлового району у Харкові стався і 20 липня. Згодом мережу облетіли кадри, де батько втратив свого сина після обстрілу рф. Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів, читав молитву поруч із його тілом упродовж двох годин.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров