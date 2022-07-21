Національний банк 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.
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Доллар за 36,6 – курс на черном рынке обвалился на гривну за несколько часов
Доллар за 36,6 — курс на черном рынке взлетел за несколько часовhttps://racurs.ua/n172908-dollar-za-36-6-kurs-na-chernom-rynke-obvalilsya-na-grivnu-za-neskolko-chasov.htmlРакурс
Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню всього за кілька годин після рішення НБУ підвищити курс. Наразі він коливається у межах 37,56 — 37,96 грн за дол.
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Котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12.40 становили 37,56 — 37,96 за долар, хоча ще о 10.00, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 — 37,06 за дол.
Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити — за 36,73 грн.
Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, — пояснив голова НБУ Кирило Шевченко.
Нацбанк сьогодні нагадав, що принципи курсоутворення в обмінниках залишаються без змін, але відкоригував операції з картками українських банків за кордоном.