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Ракурс
Пияцтво, саботаж і непокора офіцерам - російські нацисти в Україні

Пияцтво, саботаж і непокора офіцерам — російські нацисти в Україні

22 лип 2022, 19:21
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Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.



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У Генштабі ЗСУ 22 липня розповіли, що збільшується кількість солдатів армії рф, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

Упродовж доби українські військові відбили спроби ворога атакувати на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки.

На Бахмутському напрямку ворог хотів просунутися до Покровського, однак без успіху. Також в російських нацистів була чергова невдала спроба встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися пройти в напрямках Андріївки та Білогорівки та дістали відсіч від українських захисників.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках підрозділи ЗСУ відбили штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне. Рашистів відігнали на раніше зайняті позиції.

У Чорному морі рф утримує два носії високоточної зброї, на борту яких є до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Джерело: Ракурс


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