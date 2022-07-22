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Пияцтво, саботаж і непокора офіцерам - російські нацисти в Україні
Пияцтво, саботаж і непокора офіцерам — російські нацисти в Україніhttps://racurs.ua/ua/n172948-pyyactvo-sabotaj-i-nepokora-oficeram-rosiyski-nacysty-v-ukrayini.htmlРакурс
Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.
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У Генштабі ЗСУ 22 липня розповіли, що збільшується кількість солдатів армії рф, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.
Упродовж доби українські військові відбили спроби ворога атакувати на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки.
На Бахмутському напрямку ворог хотів просунутися до Покровського, однак без успіху. Також в російських нацистів була чергова невдала спроба встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.
На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися пройти в напрямках Андріївки та Білогорівки та дістали відсіч від українських захисників.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках підрозділи ЗСУ відбили штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне. Рашистів відігнали на раніше зайняті позиції.
У Чорному морі рф утримує два носії високоточної зброї, на борту яких є до 16 крилатих ракет типу «Калібр».