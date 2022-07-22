Пьянство, саботаж и неповиновение офицерам - российские нацисты в Украине

https://racurs.ua/n172948-pyanstvo-sabotaj-i-nepovinovenie-oficeram-rossiyskie-nacisty-v-ukraine.html

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Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.

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У Генштабі ЗСУ 22 липня розповіли, що збільшується кількість солдатів армії рф, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

Упродовж доби українські військові відбили спроби ворога атакувати на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки.

На Бахмутському напрямку ворог хотів просунутися до Покровського, однак без успіху. Також в російських нацистів була чергова невдала спроба встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися пройти в напрямках Андріївки та Білогорівки та дістали відсіч від українських захисників.