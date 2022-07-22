В США подумывают о передаче Украине штурмовиков A-10 Thunderbolt - NYT

https://racurs.ua/n172947-v-ssha-podumyvaut-o-peredache-ukraine-shturmovikov-a-10-thunderbolt-nyt.html

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Військово-повітряні сили США обговорюють можливість передати українському флоту штурмовики A-10 Thunderbolt II.

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The New York Times пише, що цей літак може знищувати танки, бронемашини та інші наземні цілі. A-10 розробляли в роки Холодної війни, щоб нищити радянські танки — саме такі росія активно використовує проти України.

У США роками намагалися позбутися A-10, щоб вивільнити кошти на більш багатоцільові літаки й не витрачати їх на те, щоб модернізувати флот Thunderbolt. За президенства Барака Обами A-10 намагались списати, але республіканці не дозволили.

Цього тижня генерал Чарльз К. Браун, начальник штабу ВПС, повідомив Reuters, що Сполучені Штати та їхні союзники розглядають довгострокові плани підготовки українських пілотів. Виступаючи на Аспенському безпековому форумі, генерал Браун сказав, що українцям доведеться припинити використання винищувачів радянських часів, оскільки запасних частин не буде.

Генерал Браун не згадував про А-10, але пізніше у Пентагоні підтвердили бажання позбутися А-10.

A-10 Thunderbolt II вважають доволі живучими літаками. Під час операції «Буря в пустелі» 1990—1991 років вони знищили близько 900 іракських танків, 1 тис. 200 артсистем та 2 тис. інших машин. США їх постійно модернізують, але планують списати 21 штурмовик у 2023 фінансовому році (початок 1 жовтня).

Штурмовики A-10 озброєні протитанковими ракетами AGM-65 Maverick з дальністю польоту близько 30 км, а також легендарною 30-мм семиствольною гарматою GAU-8 Avenger, яка робить 3 тис. 900 пострілів на хвилину.