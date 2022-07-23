Россияне выпустили шесть ракет С-300 по Николаеву, загорелся склад

Рашисты снова обстреляли Николаев, фото: i-korotchenko.livejournal.com

https://racurs.ua/n172961-rossiyane-vypustili-shest-raket-s-300-po-nikolaevu-zagorelsya-sklad.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 23 липня, близько 04.20 ранку, завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Миколаївської ОВА.

Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється, — зазначається в повідомленні.

Речник Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час телемарафону повідомила, що рашисти влучили в один із продовольчих складів у Миколаєві, а також в осередок сухої трави, яка після цього загорілась. Вогнеборцям вже вдалося ліквідувати пожежі, які виникли.

Крім того, вчора, 22 липня, внаслідок російських обстрілів у лісовому господарстві Галицинівської громади Миколаївського району виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень. Також після обстрілів вночі 22 липня у селі Галицинове цієї ж громади відбулося займання житлового будинку.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти також обстріляли центр Харкова.