Рашисты обстреляли Харьков, есть раненый

Россияне 23 июля снова обстреляли Харьков, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n172960-rashisty-obstrelyali-harkov-est-ranenyy.html

Ракурс

У Харкові сьогодні, 23 липня, близько 6.30 ранку пролунали три вибухи.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться, — зазначив Терехов.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. Постраждала одна особа — стан легкий.

За попередньою інформацією, окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню, пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що російський боєприпас влучив у двоповерховий житловий будинок, інформує «Суспільне».

Поранення дістав чоловік. Він перебуває в задовільному стані. Будівля майже повністю зруйнована. Під завалами, за попередньою інформацією, нікого немає. Загиблих немає, — зазначив він.

За словами Чубенка, разом із чоловіком у будинку проживає жінка, вона не постраждала.