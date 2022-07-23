Рашисты заблокировали Google на оккупированной части Херсонщины

На оккупированной территории заблокировали Google, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n172959-rashisty-zablokirovali-google-na-okkupirovannoy-chasti-hersonschiny.html

Ракурс

Рашисти заблокували доступ до пошукової системи Google на тимчасово окупованій частині Херсонської області, заявивши, що цей пошуковик нібито є «елементом інформаційного тероризму».

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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

За словами колаборанта, Google, а також YouTube і месенджер Viber заблокували на його «прохання».

До цього, 22 липня, Google заблокували на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини — нібито через фейки та екстремістські матеріали.

Після початку масштабного вторгнення рф в Україну було помічено, що Google на пов’язані з бойовими діями та окупацією запити видає інформацію про військові злочини рашистів, на відміну від російського пошуковика «Яндекс».