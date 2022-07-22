Зеленский заявил об уменьшении потерь ВСУ благодаря поставке западного оружия

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Володимир Зеленський заявив про зменшення втрат ЗСУ завдяки постачанню західної зброї.

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Останнім часом Україна щодня втрачає на фронті близько 30 загиблих та 250 поранених. Таку цифру навів президент України у розмові з кореспондентом The Wall Street Journal.

Раніше представники української влади заявляли про 100−200 загиблих щодня. Втрати вдалося зменшити, на думку Зеленського, завдяки західному озброєнню.

Якщо раніше супротивник щодня випускав 12 тис. снарядів, а Україна 1−2 тис., то тепер Україна може відповідати приблизно 6 тис. снарядів на день.

Україна засекретила дані про втрати своїх бійців, але військові та керівництво держави запевняють — вони менші, ніж у росії.

За останніми даними, йдеться про 39 тис. убитих росіян.

Серед іншого в розмові Зеленський виступив проти можливого припинення вогню, доки Україна не поверне всі захоплені території.

Заморожування конфлікту з росією означає паузу, яка дає їй час для відпочинку. Ми б деокупували території без втрати життя, але маємо те, що маємо. Поки їм не розіб’ють морду, вони нічого не зрозуміють, — сказав президент.

22 липня BBC написало, що росія почала втрачати в Україні більше офіцерів, чому могло сприяти надання ЗСУ HIMARS.

Зазначається, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж реально поховали у росії.

З 4 тис. 940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.

В останні три місяці частка офіцерів серед загальної кількості загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Наразі знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.

Серед загиблих офіцерів вирізняються військові льотчики, на підготовку кожного з яких йде від 15 до 17 років і 12−14 млн дол. До кінця липня росія втратила щонайменше 50 військових льотчиків (зокрема, штурманів та бортмеханіків). З них 80% - це втрати екіпажів бойових літаків.