Рашисти заблокували Google на окупованій частині Херсонщини

Рашисти заблокували Google на окупованій частині Херсонщиниhttps://racurs.ua/ua/n172959-rashysty-zablokuvaly-google-na-okupovaniy-chastyni-hersonschyny.htmlРакурс
Рашисти заблокували доступ до пошукової системи Google на тимчасово окупованій частині Херсонської області, заявивши, що цей пошуковик нібито є «елементом інформаційного тероризму».
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.
За словами колаборанта, Google, а також YouTube і месенджер Viber заблокували на його «прохання».
До цього, 22 липня, Google заблокували на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини — нібито через фейки та екстремістські матеріали.
Після початку масштабного вторгнення рф в Україну було помічено, що Google на пов’язані з бойовими діями та окупацією запити видає інформацію про військові злочини рашистів, на відміну від російського пошуковика «Яндекс».