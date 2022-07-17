путин приказал оккупантам захватить Харьков и область. Фото:

https://racurs.ua/n172760-putin-prikazal-okkupantam-zahvatit-harkov-i-oblast-isw.html

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володимир путін, президент росії, наказав військам захопити місто Харків і решту Харківської області, яка зараз контролюється ЗСУ.

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З 26 червня окупанти намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова, хоча захоплення міста має обмежене значення для завдання захисту російської території від українських наступальних дій. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 16 липня Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський солдат заявив, що його командир не дбає про свої втрати, а хоче тільки дістатися до Харкова.

А керівник окупаційної влади, яка зараз діє на частині Харківської області, Віталій Ганчев разом із главою терористичної ЛНР Леонідом Пасічником вже заявили про підписання угоду про взаємну співпрацю і оборону. Аналітики вважають, що окупанти на Харківщині створюють умови для того, щоб тривалий час контролювати захоплену територію.

Загарбники заявляли, що окупована Харківська область буде складатися з Куп’янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, що включає в себе територію, яку російські сили ще не контролюють.

В ISW зазначають, що загарбники можуть непослідовно посилювати спроби наземного наступу на північ від міста Харкова найближчими днями, але навряд чи їм вдасться домогтися значних територіальних успіхів.

Нагадаємо, 11 липня російські окупанти обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів постраждала 31 особа, серед них чотирирічна та 16-річна дитина. Троє людей загинули від російських ракет.