Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Харьков под обстрелами, каждый день гибнут люди - нужна ли городу эвакуация

Харьков под обстрелами, каждый день гибнут люди — нужна ли городу эвакуация

23 июн 2022, 14:19
999

Наразі масова евакуація із Харкова не потрібна, оскільки ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.



.

Про це 23 червня повідомив в ефірі телемарафону сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щодо евакуації. Наразі такої необхідності і безпосередньо передумов для неї немає. Військова обстановка важка, але контрольована. Наші Збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному, Ізюмському напрямках. Тому говорити, що місту Харкову потрібна евакуація, абсолютно передчасно, абсолютно необґрунтовано. Разом із тим перебувати на вулицях Харкова дійсно небезпечно, тому ми закликаємо людей усе ж таки дослухатися до сигналів тривоги та знаходитися в укриттях, — сказав Синєгубов.

У червні місто регулярно почали обстрілювати російські нацисти. 22 червня вони обстріляли Харків та декілька районів області. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіла п’ятьох людей — двоє жінок загинули в Чугуєві, ще двоє чоловіків і жінка загинули в Золочеві.

За попереднім висновком слідчих, 22 червня росія завдавала ударів по області реактивною системою залпового вогню «Ураган». Таку ж зброю рф використовувала під час обстрілів Харкова та Чугуєва вдень 21 червня.

Харків під обстрілами, щодня гинуть люди - чи потрібна місту евакуація, фото - Суспільне

22 червня російські окупанти вбили 10 цивільних, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Люди загинули внаслідок обстрілів військових по цивільних об'єктах в Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Зруйновано декілька домоволодінь, багатоквартирних будинків та будівля об'єкта критичної інфраструктури одного з міст Харківської області. На жодному з об'єктів не перебували українські військові та техніка ЗС України, — написав Болвінов.

Одній з загиблих в травні цього року виповнилося 90 років.

Харків під обстрілами, щодня гинуть люди - чи потрібна місту евакуація, фото - Суспільне

Крім «Урагану», російська армія б'є по Харкову та області ракетами з установки «Іскандер», встановили у прокуратурі Харківщини.

«Ракурс» повідомляв, що ворог вдень 22 червня обстріляв село Пришиб Ізумського району. Жертвами обстрілу стали п’ятеро місцевих мешканок, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров