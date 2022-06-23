Харків під обстрілами, щодня гинуть люди - чи потрібна місту евакуація, фото - Суспільне

https://racurs.ua/ua/n171997-harkiv-pid-obstrilamy-schodnya-gynut-ludy-chy-potribna-mistu-evakuaciya.html

Ракурс

Наразі масова евакуація із Харкова не потрібна, оскільки ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.

.

Про це 23 червня повідомив в ефірі телемарафону сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щодо евакуації. Наразі такої необхідності і безпосередньо передумов для неї немає. Військова обстановка важка, але контрольована. Наші Збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному, Ізюмському напрямках. Тому говорити, що місту Харкову потрібна евакуація, абсолютно передчасно, абсолютно необґрунтовано. Разом із тим перебувати на вулицях Харкова дійсно небезпечно, тому ми закликаємо людей усе ж таки дослухатися до сигналів тривоги та знаходитися в укриттях, — сказав Синєгубов.

У червні місто регулярно почали обстрілювати російські нацисти. 22 червня вони обстріляли Харків та декілька районів області. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіла п’ятьох людей — двоє жінок загинули в Чугуєві, ще двоє чоловіків і жінка загинули в Золочеві.

За попереднім висновком слідчих, 22 червня росія завдавала ударів по області реактивною системою залпового вогню «Ураган». Таку ж зброю рф використовувала під час обстрілів Харкова та Чугуєва вдень 21 червня.

22 червня російські окупанти вбили 10 цивільних, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Люди загинули внаслідок обстрілів військових по цивільних об'єктах в Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Зруйновано декілька домоволодінь, багатоквартирних будинків та будівля об'єкта критичної інфраструктури одного з міст Харківської області. На жодному з об'єктів не перебували українські військові та техніка ЗС України, — написав Болвінов.

Одній з загиблих в травні цього року виповнилося 90 років.

Крім «Урагану», російська армія б'є по Харкову та області ракетами з установки «Іскандер», встановили у прокуратурі Харківщини.

«Ракурс» повідомляв, що ворог вдень 22 червня обстріляв село Пришиб Ізумського району. Жертвами обстрілу стали п’ятеро місцевих мешканок, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку.