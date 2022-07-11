Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія завдала ракетних ударів по Харкову. Фото:

росія завдала нових ракетних ударів по Харкову, є загиблі й багато поранених

11 лип 2022, 12:19
999

Російські війська вдень 11 липня завдали потужного удару по Харкову, в той час у місті лунали сигнали повітряної тривоги.



.

Внаслідок ракетної атаки з реактивних систем залпового вогню є загиблі й поранені. Зараз на місці працюють рятувальні та екстрені служби. Про це 11 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Павло Синєгубов у Facebook.

Очільник області зазначив, що за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждала 31 особа, серед них чотирирічна та 16-річна дитина. Троє людей загинули від російських ракет.

Вдень 11 липня росіяни обстріляли також Одесу — випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, одна з ракет влучила в будівлю. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, вночі 11 липня одна з ворожих ракет влучила у шестиповерховий житловий будинок в Слов’янському районі Харкова, що в центральній частині міста. Внаслідок вибуху були зруйновані під’їзд та квартири з шостого по перший поверхи. ДСНС врятувало з-під завалів пенсіонерку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів