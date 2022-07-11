росія завдала ракетних ударів по Харкову. Фото:

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Російські війська вдень 11 липня завдали потужного удару по Харкову, в той час у місті лунали сигнали повітряної тривоги.

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Внаслідок ракетної атаки з реактивних систем залпового вогню є загиблі й поранені. Зараз на місці працюють рятувальні та екстрені служби. Про це 11 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Павло Синєгубов у Facebook.

Очільник області зазначив, що за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждала 31 особа, серед них чотирирічна та 16-річна дитина. Троє людей загинули від російських ракет.

Вдень 11 липня росіяни обстріляли також Одесу — випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, одна з ракет влучила в будівлю. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, вночі 11 липня одна з ворожих ракет влучила у шестиповерховий житловий будинок в Слов’янському районі Харкова, що в центральній частині міста. Внаслідок вибуху були зруйновані під’їзд та квартири з шостого по перший поверхи. ДСНС врятувало з-під завалів пенсіонерку.