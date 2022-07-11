Газопровід «Північний потік» повністю зупинили. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n172567-pivnichnyy-potik-povnistu-zupyneno-scho-kajut-u-moskvi.html

Ракурс

Російський газопровід «Північний потік» 11 липня повністю зупинив роботу.

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«Трубу» нібито закрили на плановий ремонт, а Німеччина припинила отримувати газ через цей газогін. У москві запевняють, що такі роботи проводяться на газопроводах щороку і все було узгоджено. Ремонтувати газопровід будуть з 11 по 21 липня. Про це повідомляє «Интерфакс».

На даних сайті оператора вказується, що з 6.00 газ через «Північний потік» перестав надходити. Роботи мають тривати 10 днів на рівні обладнання та програмного забезпечення.

У Берліні заявили, що так звані планові технічні роботи можуть перетворитись на «безперервне техобслуговування з політичних мотивів». Саме з цим пов’язаний тиск на Канаду з вимогою зробити виняток із санкцій та передати країні-агресору газову турбіну для ремонту газопроводу.

Нагадаємо, у травні оператор ГТС України та «Нафтогаз» закликали Німеччину скасувати виключення з положень свого законодавства, які дозволили запустити російський газопровід «Північний потік-1». Після цього робота газопроводу має бути припинена.

Джерело: «Интерфакс»