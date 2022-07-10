Канада вирішила повернути Німеччині російську турбіну для "Північного потоку" - Київ шокований

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Канада вирішила повернути Німеччині російську турбіну для газопроводу «Північний потік — 1». Турбіна проходила технічне обслуговування в Монреалі й саме її «Газпром» назвав причиною скорочення обсягів прокачування газу до Європи у травні-червні.

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Очікується, що 11 липня «Північний потік» повністю припинить прокачування на 10 днів через технічне обслуговування. Чи запрацює він після цього — невідомо. Влада Німеччини оголосила про розробку надзвичайного плану на цей випадок.

Київ негативно сприйняв рішення Канади щодо турбіни для «Північного потоку». Глава оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон назвав поганим прецедентом рішення Канади повернути турбіну «Газпрому» для «Північного потоку».

Різкою стала й реакція Міністерства закордонних справ України та Міністерства енергетики України.

Вони глибоко розчаровані рішенням Оттави видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін «Північного потоку-1».

У відомствах назвали канадсько-німецьку домовленість підлаштуванням санкційного режиму під забаганки росії.

Цей небезпечний прецедент зміцнить почуття безкарності москви. росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії, — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві пишуть, що компресорна станція «Північного потоку-1» обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися зі 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

Крім того, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС у таких умовах, наприклад, використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз «Газпром» використовує 40% від оплачених потужностей.

В МЗС пишуть, що у рамках чинного контракту «Газпром» може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Отож, Україна може повністю замістити «Північний потік-1».

Існує також маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу. росія відмовилася від його використання.

Таким чином, у МЗС констатують, що російська вимога щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.

Канада та Німеччина вирішили піти на поступку безпідставним вимогам росії. Передача турбіни «Північного потоку-1» дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

В МЗС України закликали уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.