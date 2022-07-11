Зросла кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Часів Яр. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n172565-zrosla-kilkist-zagyblyh-unaslidok-raketnoyi-ataky-na-chasiv-yar-foto.html

Ракурс

Ракетний удар російських військ по місту Часів Яр у Донецькій області призів до численних жертв.

.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу п’ятиповерхового житлового будинку зросла до 19. Шістьох мешканців вдалося врятувати з-під завалів. Про це 11 липня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Telegram.

Зазначається, що рятувальники розчистили й розібрали майже 138 т зруйнованих елементів будинку. При цьому бійці ДСНС встановили контакт з двома особами, які перебувають під завалами. Рятувальні роботи досі тривають.

Нагадаємо, 9 липня ввечері російські війська обстріляли ракетами з «Урагану» Часів Яр. Внаслідок обстрілу у житловому будинку повністю знищено два під’їзди. Там могли перебувати щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Станом на 13.00 у Часовому Ярі з-під завалів дістали тіла 15 загиблих, п’ятеро осіб постраждали.