Кількість ліквідованих російських окупантів за добу назвали в Генштабі ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172564-kilkist-likvidovanyh-rosiyskyh-okupantiv-za-dobu-nazvaly-v-genshtabi-zsu.html

Ракурс

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні з Україною.

.

Лише за минулу добу, 10 липня, українські військові ліквідували 100 окупантів, підбили чотири танки, п’ять бронеавтомобілів, чотири артилерійські системи, одну систему ППО, два автомобілі ворогів. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 37 тис. 400 (+100) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 645 (+4) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 828 (+5) од,

артилерійських систем — 838 (+4) од,

РСЗВ — 247 (+0) од,

засоби ППО — 109 (+1) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676 (+0),

крилаті ракети — 155 (+0),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 696 (+2) од,

спеціальна техніка — 66 (+0).

Нагадаємо, 10 липня артилеристи 24 ОМБр імені короля Данила розбили колону російських окупантів на Луганщині — українська артилерія накрила півтора десятка російських танків та БМП. Росіяни заховалися біля лісосмуги. Колону спочатку зупинили, згодом знищили.