Сколько ракет уже использовала РФ, рассказали в ГУР

россия использовала уже 60% своих ракет

https://racurs.ua/n172914-skolko-raket-uje-ispolzovala-rf-rasskazali-v-gur.html

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росія за час повномасштабного вторгнення в Україну використала вже до 60% усіх своїх ракет.

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Про це сьогодні, 21 липня, під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

За даними розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер». У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували, наголошують у ГУР.

Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування — Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни, — зазначив.

За його словами, росія, через запроваджені проти неї міжнародні санкції, має проблеми під час виробництва нових ракет. Проте вона має достатньо старих радянських запасів.