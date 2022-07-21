Сколько ракет уже использовала РФ, рассказали в ГУР

Сколько ракет уже использовала РФ, рассказали в ГУРhttps://racurs.ua/n172914-skolko-raket-uje-ispolzovala-rf-rasskazali-v-gur.htmlРакурс
росія за час повномасштабного вторгнення в Україну використала вже до 60% усіх своїх ракет.
Про це сьогодні, 21 липня, під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.
За даними розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер». У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували, наголошують у ГУР.
Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування — Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни, — зазначив.
За його словами, росія, через запроваджені проти неї міжнародні санкції, має проблеми під час виробництва нових ракет. Проте вона має достатньо старих радянських запасів.
Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів — «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно, — наголосив Скібіцький.