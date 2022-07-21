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Ракурс
росія використала вже 60% свої ракет

Скільки ракет вже використала рф, розповіли у ГУР

21 лип 2022, 17:58
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росія за час повномасштабного вторгнення в Україну використала вже до 60% усіх своїх ракет.



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Про це сьогодні, 21 липня, під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

За даними розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер». У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували, наголошують у ГУР.

Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування — Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни, — зазначив.

За його словами, росія, через запроваджені проти неї міжнародні санкції, має проблеми під час виробництва нових ракет. Проте вона має достатньо старих радянських запасів.

Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів — «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно, — наголосив Скібіцький.

Джерело: Ракурс


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