У «Дії» з’явилися нові функції, фото:

https://racurs.ua/ua/n172913-u-diyi-teper-mojna-zamovyty-deyaki-svidoctva-detali.html

Ракурс

На порталі «Дія» тепер можна замовити дублікат або витяг документів.

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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє пре-служба «Дії».

Якщо ви загубили, втратили чи забули, скажімо, свідоцтво про шлюб під час евакуації чи переїзду, замовте його повторну видачу на порталі Дія — просто заповніть форму, — зазначається в повідомленні.

Тепер на порталі можна замовити дублікати та витяги про:

народження;

смерть;

зміну імені;

реєстрацію шлюбу;

розірвання шлюбу.

Отримати документи можна буде у ДРАЦС або замовити доставку «Укрпоштою».