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Ракурс
У «Дії» з’явилися нові функції, фото:

У «Дії» тепер можна замовити деякі свідоцтва — деталі

21 лип 2022, 17:13
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На порталі «Дія» тепер можна замовити дублікат або витяг документів.



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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє пре-служба «Дії».

Якщо ви загубили, втратили чи забули, скажімо, свідоцтво про шлюб під час евакуації чи переїзду, замовте його повторну видачу на порталі Дія — просто заповніть форму, — зазначається в повідомленні.

Тепер на порталі можна замовити дублікати та витяги про:

  • народження;
  • смерть;
  • зміну імені;
  • реєстрацію шлюбу;
  • розірвання шлюбу.

Отримати документи можна буде у ДРАЦС або замовити доставку «Укрпоштою».

Джерело: Ракурс


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