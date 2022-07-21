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Ракурс
В «Дії» появились новые функции, фото:

В «Дії» теперь можно заказать некоторые свидетельства — детали

21 июл 2022, 17:13
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На порталі «Дія» тепер можна замовити дублікат або витяг документів.



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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє пре-служба «Дії».

Якщо ви загубили, втратили чи забули, скажімо, свідоцтво про шлюб під час евакуації чи переїзду, замовте його повторну видачу на порталі Дія — просто заповніть форму, — зазначається в повідомленні.

Тепер на порталі можна замовити дублікати та витяги про:

  • народження;
  • смерть;
  • зміну імені;
  • реєстрацію шлюбу;
  • розірвання шлюбу.

Отримати документи можна буде у ДРАЦС або замовити доставку «Укрпоштою».

Источник: Ракурс


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