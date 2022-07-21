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На порталі «Дія» тепер можна замовити дублікат або витяг документів.
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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє пре-служба «Дії».
Якщо ви загубили, втратили чи забули, скажімо, свідоцтво про шлюб під час евакуації чи переїзду, замовте його повторну видачу на порталі Дія — просто заповніть форму, — зазначається в повідомленні.
Тепер на порталі можна замовити дублікати та витяги про:
- народження;
- смерть;
- зміну імені;
- реєстрацію шлюбу;
- розірвання шлюбу.
Отримати документи можна буде у ДРАЦС або замовити доставку «Укрпоштою».
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