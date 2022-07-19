Стали відомі втрати росіян у битвах за Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172852-minoborony-rozkrylo-vtraty-rosiyan-u-bytvah-za-lysychansk-ta-sievierodoneck.html

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Збройні сили України та сили оборони завдали російським окупантам серйозних втрат у боях за Луганщину.

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Лише під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк були знищені близько 11 тис. окупантів російських солдатів та офіцерів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, що організувала Atlantic Council.

За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10−11 тис. окупантів, — зазначив міністр.

Резніков відзначив, що українські військові знищили близько 2 тис. солдатів самопроголошеної Луганської народної республіки та майже 8−9 тисяч військовослужбовців збройних сил росії. Поранення в боях за ці міста дістали понад 20 тис. окупантів. Важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок з цього числа дістали майже 6,5 тис. загарбників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 19 липня українські військові ліквідували 38 тис. 550 російських солдатів та офіцерів, знищили 1 тис. 691 танк, 3 тис. 892 одиниці бойових броньованих машин, 2 тис. 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Були підбиті 220 літаків та 188 гелікоптерів, потоплено 15 ворожих катерів та кораблів.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українська влада контролює ще два села на Луганщині, а окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон області. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу відкидали ворога на попередні позиції.