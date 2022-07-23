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Россия 23 июля нанесла ракетный удар по порту Одессы, фото:

Ракетный удар по Одессе — в порту было зерно для экспорта

23 июл 2022, 14:58
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Росіяни сьогодні, 23 липня, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.



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В цьому порту розміщувалося зерно, яке невдовзі мали відправити на експорт. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

У відомстві зазначили, що кількість зерна, яке там зберігалося, повідомити не можуть, оскільки цим питанням займається Мінінфраструктури.

Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення, — додали у відомстві.

Вчора, 22 липня, у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та рф було підписано угоду, в рамках якої має здійснюватися вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.

Нагадаємо, сьогоднішній ракетний обстріл Одеси в МЗС України назвали «плювком в обличчя» російського диктатора володимира путіна генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

Джерело: «Суспільне»


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