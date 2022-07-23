Стало відомо, чи влучили російські ракети у зерносховище. Фото: slovoidilo.ua

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Російські ракети не влучили в зерносховище в порту Одеси, який 23 липня зазнав ракетної атаки.

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Крилаті ракети «Калібр» влучили у насосну станцію в порту, а ударна хвиля пошкодила будинки навколо порту. Виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. У саме сховище зерна влучання не було. Про це повідомила керівник координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Тим часом міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook повідомив, що Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, незважаючи на сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту. Попри обстріли, триває технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції з українських портів.

А виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко в коментарі «РБК-Україна» зазначив, що угода щодо вивезення українського зерна потребує реальних кроків з боку ООН, яка є одним з гарантів безпеки. А сам факт обстріл потребує «серйозної та ретельної оцінки з боку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо дій та кроків із забезпечення виконання угоди».

Нагадаємо, 23 липня російська федерація атакувала Одеський порт крилатими ракетами «Калібр». На території порту знаходилося зерно, підготовлене для експорту.

МЗС України назвало ракетні удари плювком російського диктатора володимира путіна в обличчя ООН і Туреччини. В Європейському Союзі згодом заявили, що дії москви показують, що росіяни зневажають міжнародне право та зобов’язання. А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив цю ракетну атаку.

Джерело: «РБК-Україна»