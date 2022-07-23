Екс-заступника секретаря РНБО викрили в роботі на фсб. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n172975-eks-zastupnyk-sekretarya-rnbo-pracuvav-na-fsb-rosiyi-dbr.html

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Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович підозрюється у державній зраді.

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Екс-чиновнику вже повідомили про підозру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство. Слідство встановило, що 5-а служба федеральної служби безпеки росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Про це 23 липня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Виявилося, що цей підрозділ очолив начальник 9 управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили російські агенти, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших держорганів рф.

Росіяни вербували й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році втекли до Москви, зокрема Володимира Сівковича. До групи зловмисників входив і колишній начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який теж займався вербовкою українців.

У ДБР зазначають, що Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам країни-агресора секретну інформацію. Також це угруповання намагалося впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття зловмисник створив у москві так званий політичний офіс, працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. Насправді ці «офісні» працівники веди розвідувально-підривну діяльність проти України.

Сівковичу вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби фсб Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство) ККУ.

Раніше в ДБР заявляли, що колишній начальник управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію про Україну.