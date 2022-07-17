Правоохоронці затримали екс-начальника управління СБУ в Криму. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n172762-zatrymaly-eks-nachalnyka-upravlinnya-sbu-v-krymu-pracuvav-na-voroga.html

Ракурс

Колишній начальник управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію про Україну.

.

Правоохоронці встановили, що чинний співробітник СБУ співпрацював зі спецслужбами ворога. Зокрема, передав інформацію, що становить державну таємницю. Цю інформацію підтвердили проведені ДБР експертизи. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці зазначили, що задокументували безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Це угруповання завдавало шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні низки злочинів. Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю) ККУ.

За інформацією «РБК-Україна», колишній начальник управління СБУ в Автономній республіці Крим Олег Кулініч у березні 2022 року залишився працювати в силових структурах після свого звільнення.

Нагадаємо, в Івано-Франківську виявили та затримали поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Її засудили до п’яти років тюрми.

Джерело: «РБК-Україна»