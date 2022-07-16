Олексій Ковальов, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n172729-sud-zaareshtuvav-mayno-nardepa-zradnyka-kovalova-dlya-podalshoyi-konfiskaciyi-dbr.html

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Суд для подальшої конфіскації на користь держави заарештував майно народного депутата Олексія Ковальова, який перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщині та допомагає окупантам.

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Щодо Ковальова у квітні було відкрите кримінальне провадження. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зокрема, арештовані частки Ковальова в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн, — зазначають у ДБР. — Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

Ковальову 15 липня суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Його оголошено в розшук.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Ковальов став «заступником голови з питань сільського господарства» створеного окупантами «уряду» Херсонщини.