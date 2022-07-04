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Ракурс
Рашисти створили "уряд" окупованої Херсонщині - очолив варяг з Калінінграда, у заступниках - "слуга" Ковальов

Рашисти створили «уряд» окупованої Херсонщини — у ньому російські чиновники і «слуга» Ковальов

4 лип 2022, 18:54
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У тимчасово захопленій російськими воєнними злочинцями Херсонській області створили так званий російський уряд.



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Його очолив колишній співробітник ФСБ, двоє російських чиновників отримали посади, а нардеп «Слуги народу» та колаборант Олексій Ковальов став «заступником голови з питань сільського господарства».

Ковальов, який раніше входив до фракції «Слуга народу», буде служити російському чиновнику із Калінінградської області Сергію Єлісєєву, донедавна віце-прем'єр Калінінградської області, повідомляють «Коммерсантъ» та російський «Інтерфакс».

Так званим «заступником голови з внутрішньої політики» призначили росіянина Володимира Беспалова, який був заступником міністра з муніципального розвитку Калінінградської області.

Інший російський чиновник Михайло Роликов, який був заступником голови адміністрації міського округу Кашира в Підмосков’ї, став «міністром освіти і науки» окупованої з березня 2022 року Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Ковальова був підірваний 22 червня у місті Гола Пристань. Очільник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив: стосовно ковальова була здійснена «певна дія»

Згодом ковальов заявив про «диверсію українських спецслужб» — він записав відео з лікарняної палати.

Джерело: Ракурс


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