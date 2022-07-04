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Ракурс
Українські військові на Ізюмському напрямку завдали ударів по ворожих складах

Українські військові на Ізюмському напрямку завдали ударів по ворожих складах (ВІДЕО)

4 лип 2022, 18:37
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На Ізюмському напрямку українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії.



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Відео роботи артилеристів ЗСУ оприлюднило 4 липня командування Сухопутних військ України. Удар коригувався з безпілотника, який і зняв відео наслідків вибухів. Склад почав детонувати.

Генштаб Збройних сил України 4 липня показав знищення складу боєприпасів російських «Буків».

Джерело: Ракурс


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