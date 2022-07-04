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Ракурс
Генштаб показав знищення складу боєприпасів російських "Буків"

Генштаб показав знищення боєприпасів російських «Буків» (ВІДЕО)

4 лип 2022, 15:49
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Генштаб Збройних сил України показав знищення складу боєприпасів російських «Буків». Відповідне відео оприлюднили на Фейсбук-сторінці Генштабу.



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Удару завдали артилеристи разом з аеророзвідкою ЗСУ.

Днями завдяки злагодженій роботі аеророзвідників та артилеристів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу ворожі боєприпаси для ЗРК «БУК» знищено точним вогнем, — прокоментували відео в Генштабі.

«Бук» — сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14−18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

Джерело: Ракурс


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