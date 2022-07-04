Генштаб показал уничтожение боеприпасов российских "Буков"

https://racurs.ua/n172357-genshtab-pokazal-unichtojenie-boepripasov-rossiyskih-bukov-video.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України показав знищення складу боєприпасів російських «Буків». Відповідне відео оприлюднили на Фейсбук-сторінці Генштабу.

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Удару завдали артилеристи разом з аеророзвідкою ЗСУ.

Днями завдяки злагодженій роботі аеророзвідників та артилеристів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу ворожі боєприпаси для ЗРК «БУК» знищено точним вогнем, — прокоментували відео в Генштабі.

«Бук» — сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14−18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.