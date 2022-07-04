В Черном море российские корабли заряжены 28 ракетами «Калибр»https://racurs.ua/n172356-v-chernom-more-rossiyskie-korabli-zaryajeny-28-raketami-kalibr.htmlРакурс
У Чорному морі російські кораблі заряджені 28 ракетами типу «Калібр».
Про це 4 липня повідомила керівник прес-центру Сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
Ракети несуть три кораблі та один підводний човен. Також у морі на чергуванні один великий десантний корабель.
Уранці Генштаб ЗСУ розповів, що у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію «Каланчак» (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.
Нагадаємо, що 27 червня російська ракета влучила в одне з найлюдніших місць у Кременчуку, ТЦ «Амстор», де перебували десятки відвідувачів та працівників. У перші години вдалось врятувати близько пів сотні людей. На другий день рятувальної операції стало зрозуміло — з-під завалів більше не витягнуть нікого живим. Кількість загиблих досі не відома.
Кременчук не вперше зазнав ракетного обстрілу. Щонайменше чотири рази обстрілювали нафтопереробний завод та ТЕЦ. Цього разу співробітники «Амстору» на повітряну тривогу не зреагували.
1 липня рашисти вдарили по курортній Сергіївці — влучили у базу відпочинку та багатоповерховий будинок.