Россияне ударили по курорту ракетой для поражения авианосцев – президент

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По курортній Сергіївці росіяни у ніч на 1 липня вдарили ракетою для ураження авіаносців. При цьому удар був цілеспрямованим, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного дев’ятиповерхового будинку зі звичайними цивільними людьми, — розповів глава держави на зустрічі з з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

За його даними, упродовж чотирьох місяців повномасштабної війни росія застосувала проти України близько 3 тис. ракет.

Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета росії — це була надзвукова крилата протикорабельна, до речі, ракета. Вона ударила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев’ятиповерхового будинку, — розповів Зеленський.

Він повідомив, що це був не одиничний удар і не випадковість.

Це терор росії проти наших міст, селищ, наших людей — дорослих і дітей, росіянам — однаково, — сказав президент.

Нагадаємо, що у ніч з 30 червня на 1 липня російські покидьки завдали удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Ракети влучили у житлову дев’ятиповерхівку і базу відпочинку. Травмовано до 40 осіб, станом на вечір 1 липня кількість загиблих сягнула 21 особи.