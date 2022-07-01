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Ракурс
Атакованная россиянами база отдыха принадлежала Молдове, власти обновили данные о жертвах ракетного удара

Атакованная россиянами база отдыха принадлежала Молдове, власти обновили данные о жертвах ракетного удара (ФОТО)

1 июл 2022, 16:09
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Через ракетний удар у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району загинула щонайменше 21 людина, постраждали до 40 осіб.



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Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Як виявилося, база відпочинку у Сергіївці, яка постраждала від російської атаки — насправді Центр реабілітації для дітей, що належить Молдові. Про це повідомила у Facebook міністр охорони здоров’я Молдови Алла Немеренко.

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованого ракетного обстрілу курортного селища — ракети влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. У день жалоби на всій території області припустять прапор України на будинках і державних установах. Також рекомендують утриматись від розважально-концертних заходів.

Серед жертв російських військових злочинців є 11-річний хлопчик. Він загинув під час удару по базі відпочинку. Ще шестеро дітей госпіталізовані, з них двоє перебувають у тяжкому стані.

При цьому прес-секретар президента росії дмитро пєсков коментуючи новини про постраждалих, заявив, що «збройні сили російської федерації в ході спеціальної військової операції не працюють за цивільними цілями та цивільною інфраструктурою».

Атакована росіянами база відпочинку належала Молдові, влада оновила дані про жертв ракетного удару

Українська влада наполягає, що обстріляні російськими військами об'єкти на Одещині не мають жодного відношення до військової інфраструктури.

База відпочинку в Сергіївці до і після ракетного удару російських нацистів

Атакована росіянами база відпочинку належала Молдові, влада оновила дані про жертв ракетного удару

Атакована росіянами база відпочинку належала Молдові, влада оновила дані про жертв ракетного удару

Источник: Ракурс


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