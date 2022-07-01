Атакованная россиянами база отдыха принадлежала Молдове, власти обновили данные о жертвах ракетного удара

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Через ракетний удар у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району загинула щонайменше 21 людина, постраждали до 40 осіб.

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Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Як виявилося, база відпочинку у Сергіївці, яка постраждала від російської атаки — насправді Центр реабілітації для дітей, що належить Молдові. Про це повідомила у Facebook міністр охорони здоров’я Молдови Алла Немеренко.

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованого ракетного обстрілу курортного селища — ракети влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. У день жалоби на всій території області припустять прапор України на будинках і державних установах. Також рекомендують утриматись від розважально-концертних заходів.

Серед жертв російських військових злочинців є 11-річний хлопчик. Він загинув під час удару по базі відпочинку. Ще шестеро дітей госпіталізовані, з них двоє перебувають у тяжкому стані.

При цьому прес-секретар президента росії дмитро пєсков коментуючи новини про постраждалих, заявив, що «збройні сили російської федерації в ході спеціальної військової операції не працюють за цивільними цілями та цивільною інфраструктурою».

Українська влада наполягає, що обстріляні російськими військами об'єкти на Одещині не мають жодного відношення до військової інфраструктури.