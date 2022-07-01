Агентскую группу россиян обезвредила СБУ — собирала разведданные по обороне Киева

https://racurs.ua/n172267-agenturnuu-gruppu-rossiyan-obezvredila-sbu-sobirali-razveddannye-po-oborone-kieva.html

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У Києві виявили агентурну групу головного управління генштабу зс рф (ГРУ).

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Служба безпеки України оголосила про затримання чотирьох російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ та стратегічні обʼєкти у Києві.

Групу активували на початку повномасштабної війни. Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ та розташування обʼєктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані чинних і колишніх українських військових та правоохоронців, повідомив речник української спецслужби Артем Дехтяренко.

Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, поширював прокремлівську пропаганду, зокрема гасла про підтримку окупантів. Для «розгону» контенту він діяв спільно з іншим учасником групи — засновником ІТ-компанії з Гостомелю.

Безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «мдб лнр» Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.