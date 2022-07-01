Борщ официально стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО

https://racurs.ua/n172266-borsch-oficialno-stal-obektom-kulturnogo-naslediya-unesko.html

Ракурс

Український борщ офіційно увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Відповідне рішення було ухвалене 1 липня на п’ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.

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Перемога у війні за борщ — наша! — повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбук.

«Культуру приготування українського борщу» до Списку ЮНЕСКО внесли за ініціативою Мінкульту, експертки Марини Соботюк та кухаря Євгена Клопотенка.

Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б маша захарова не розповідала, що «книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати» і взагалі наш борщ — це «прояв екстремізму та нацизму», цей «прояв екстремізму» тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО, — каже Ткаченко.

У березні 2021 року Мінкульт вніс на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо українського елементу «Культура приготування українського Борщу», який мали внести до репрезентативного списку. Це питання мали розглянути у 2023 році, але через війну росії проти України наша культурна спадщина опиналася під загрозою. Тому українську номінацію вирішили включити до іншого переліку: списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Ми із задоволенням ділитимемося борщем і його рецептами з усіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське.