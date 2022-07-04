У Чорному морі російські кораблі заряджені 28 ракетами «Калібр»

https://racurs.ua/ua/n172356-u-chornomu-mori-rosiyski-korabli-zaryadjeni-28-raketamy-kalibr.html

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У Чорному морі російські кораблі заряджені 28 ракетами типу «Калібр».

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Про це 4 липня повідомила керівник прес-центру Сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Ракети несуть три кораблі та один підводний човен. Також у морі на чергуванні один великий десантний корабель.

Уранці Генштаб ЗСУ розповів, що у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію «Каланчак» (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».